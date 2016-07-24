الأول مكرر علمى علوم بالمنيا: أحلم أن أكون طبيبا مشهورا وسألتحق بكلية الطب

قال الطالب مصطفى مجدى أحمد بمدرسة المنيا الثانوية شرق النيل، الأول مكرر بشعبة العلمى علوم بالثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة:"إن وزير التربية والتعلم اتصل هاتفيا على والدتى صباح اليوم وأبلغها بخبر حصولى على المركز الأول مكرر، وهنأئها بتفوقى".

وأكد مصطفى أنه لم يكن يحب وضع الجداول خلال المذاكرة، وكان يذاكر فترات متفاوتة بدون أى ضغوط من والدته، ولكنه كان يركز بشكل كبير فى مذاكرته خلال عدد ساعات قليلة.

وأوضح أنه كان يحلم بأن يكون طبيبا مشهورا، وسيلتحق بكلية القصر العينى، مثل والده الطبيب وكذلك شقيقه وشقيقته اللذين تخرجا أيضا من كلية الطب، مشيرا إلى أن والده قدوته ويريد أن يكون ناجحا فى عمله مثل الدكتور مجدى يعقوب.

وأشار الطالب إلى أن هوايته المفضلة هى لعب التنس الطاولة، والسباحة، ويعشق القراءة دائما، ويحب مادة اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن الأحداث التى حدثت هذا العام خلال الامتحانات أثرت عليه نفسيا ولكنه تماسك حتى نال ما يريده.

وقالت والدته: "كنت طايرة فى السماء من الفرحة، ولم أكن أتخيل أن الفرحة ستدخل علينا بعد أن توفى والده فى شهر يونيو من العام الماضى، ولكن الحمد لله عوضنا خيراً".

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