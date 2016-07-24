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محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات الخدمية

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محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات الخدمية محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات الخدمية
قام اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بجولة ميدانية بمدينة قنا لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية، رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بمدينة قنا.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مخبز مدينة العمال والمخبز الآلى المحسن للاطمئنان على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وقام بسؤال المواطنين عن جودة الخبز والوزن للتأكد من عدم وجود مخالفات، مشددا على ضرورة الاهتمام بالنظافة ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات السليمة، كما أعطى تعليماته بتحويل مدير المخبر الآلى المحسن للتحقيق لعدم التزامه بالزى اللائق للعمل.

كما تفقد الهجان أعمال الإحلال والتجديد بخطى طرد محطة رفع صرف صحى مدينة العمال بطول 1400 م مزدوج، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 10 ملايين و500 ألف جنيه، موضحا أنه تم الانتهاء من توصيل خطوط المرحلتين الأولى والثانية بطول 900 م، وتم البدء فى المرحلة الثالثة، معطيا تعليماته بتكثيف ورديات العمل.

وتابع الأعمال الإنشائية التى تجرى بحمام السباحة بنادى الفتيات بمدينة العمال بتكلفة إجمالية بلغت حوالى مليونا و800 ألف جنيه، مؤكدا أهمية دور النادى فى تقديم الخدمات الرياضية والثقافية والترفيهية والاجتماعية للفتيات والسيدات.

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مصر 365