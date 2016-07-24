بالفيديو.. رغدة جعفر الأولى مكرر علوم: الإعلام سبب توتر طلاب الثانوية

عبرت رغدة محمد ناجى محمد جعفر الطالبة بمدرسة السنطة الثانوية التابعة لإدارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية، عن فرحتها وسعادتها بالحصول على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية، حيث حصلت على مجموع 409.5 / لتحقيق أمنية والدها بدخولها كلية الطب.

وقالت رغدة إن الثانوية العامة شأنها شأن أى عام دراسى، وكل السنوات تحتاج لتركيز واجتهاد، ولكن الإعلام هو سبب التوتر والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور، وإن تسريبات الامتحانات كانت سببا فى قلقها وتوترها، ولكن الإرادة والتركيز فى الهدف كان سببا فى التفوق، وطالبت وسائل الإعلام بعدم التهويل فى الأمر ومعاملة الثانوية العامة مثل باقى سنوات الدراسة.

الدروس الخصوصية ضياع للوقت وإهدار للمال

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كلية الطب لتحقيق أمنية الأب والأم

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متفوقة طوال عمرها

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زغاريد بدموع الفرح

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وقالت رغدة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الدروس الخصوصية وهم وإهدار للمال والوقت، والكتاب المدرسى سر النجاح، والتركيز فى مواعيد المدرسة، فهي السبيل لتنظيم الوقت وتحديد الهدف.وذكرت رغدة أن أمنيتها وحلم حياتها الالتحاق بكلية الطب جامعة طنطا، لتحقيق أمل والدها ووالدتها، ومساعدة الفقراء والمحتاجين.وقال محمد ناجى جعفر مراجع حسابات بإدارة السنطة التعليمية: ابنتى ربنا هاديها وراضى عنها ومتفوقة طوال عمرها، ولم يطلب أحد منها المذاكرة والتركيز، وكانت محددة لهدفها، ورفعت رأسى وحققت أمنيتى، وأتمنى أن يكون أحمد أخوها الأصغر مثلها.وأطلقت حنان طلعت والدة رغدة الزغاريد مغموسة بدموع الفرح، والتف حولهم الجيران والأهل والأصدقاء، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بما حققته ابنتهم، وقالت والدة رغدة: إحنا عملنا اللى علينا وربنا كرمنا آخر كرم، وكان راضى علينا، والحمد لله ألف حمد وألف شكر ليك يا رب.

جدير بالذكر أن محافظة الغربية حققت 7 مراكز من أوائل الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى على مستوى الجمهورية.

وحصل على المركز الأول مكرر كل من الطالب عبد الحميد جلال سرور مدرسة سنباط الثانوية التابعة لإدارة زفتى، والطالبة أمانى حمدى على مدرسة مشلة الثانوية التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، ورغدة محمد ناجى محمد جعفر مدرسة السنطة الثانوية التابعة لإدارة السنطة التعليمية.

كما حصل على المركز الأول مكرر الطالبة مروة إبراهيم ميهوب المليجى مدرسة السنطة الثانوية التابعة لإدارة السنطة التعليمية، وآلاء جمال الدين حبيب مدرسة السيدة زينب التابعة لإدارة شرق المحلة، وفل حسن محمد أبو شادى، مدرسة المحلة الثانوية، وأحمد عبد الوهاب حمدان الشحات مدرسة ميت عساس التابعة لإدارة سمنود.

كان الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن أسماء الطلاب الأوائل للثانوية العامة 2016، كما اعتمد نتيجة الثانوية العامة لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غد الإثنين.

> وأعلن وزير التعليم أن عدد الطلاب الأوائل لمجموعة العلمى (علوم) 65 طالباً، حصل جميع الطلاب على المركز الأول بمجموع 409.5 درجة، أما مجموعة العلمى (رياضيات) فعددهم 16 طالباً حصل الطلاب أصحاب المركز الأول، وعددهم أربعة طلاب على مجموع 409.5 درجة، أما المجموعة الأدبية فعددهم 11 طالباً حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409.5 درجة، وحصل الطالب صاحب المركز الأول للمكفوفين على مجموع 401 درجة.



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محرر اليوم السابع يحاور رغدة الأولى على الجمهورية علمى علوم



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رغدة ووالدها وفرحة النجاح



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رغدة ووالدها وعمها فى حوار اليوم السابع



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رغدة تقبل والدها بعدما غرق فى دموع الفرح



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بكاء رغدة ووالدها



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رغدة ووالدها ووالدتها



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الأب والأم والابنة المتفوقة

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