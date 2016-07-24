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بالفيديو والصور..السابع مكرر بالإسماعيلية: حلمى تحقق بدخول كلية التعدين والبترول

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بالفيديو والصور..السابع مكرر بالإسماعيلية: حلمى تحقق بدخول كلية التعدين والبترول بالفيديو والصور..السابع مكرر بالإسماعيلية: حلمى تحقق بدخول كلية التعدين والبترول
حصل الطالب محمد محمود شلقامى، على المركز السابع مكرر فى الثانوية العامة هذا العام شعبة رياضيات نظام حديث، من مدرسة عمر الفاروق الثانوية العسكرية بالإسماعيلية، والتابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، بعد حصوله على 409 درجات.

ويقيم الطالب محمد محمود شلقامى فى المنطقة الرابعة بالشيخ زايد بالشارع التجاري، ووالده مدير مدرسة سرابيوم الزراعية الثانوية ووالدته معلم خبير علوم بمدرسة الشيخ زايد الإعدادية.

وشارك "اليوم السابع" محمد وأسرته فرحة النجاح والتفوق فى عام من أصعب أعوام الثانوية العامة على مدار السنوات الماضية بما حدث فيها من تسريبات وإلغاء امتحانات ودموع طلاب وأولياء أمور طوال فترة الامتحانات.

وأضاف والد الطالب لـ"اليوم السابع": "لم أكن أعلم بظهور النتيجة وتأكدت أنه من الأوائل من التليفزيون، متابعا: "كنت أتوقع أنه سيكون من الأوائل لأنه غير من طريقة المذاكرة"

أما محمد محمود الشلقامى الحاصل على المركز السابع مكرر علمي ثانوية عامة فيقول: "أتصل بى والدي ووالدتي ليخبراني بالنجاح طبعًا فرحت وحمدت الله على هذا المركز وسوف أدخل كلية التعدين والبترول وهى كانت حلمى وتحقق والحمد لله".

وأقول لزملائي المقبلين على الثانوية العامة: لا تجعلوا أحدا يحبطكم لأن الحياة تحتاج الى جهد ومثابرة وعلينا أن نجتهد والمستقبل على الله ولكل مجتهد نصيب".

ويضيف محمد: "التسريبات أثناء الامتحانات أثرت على تركيزي وأحبطتني لأننى شعرت بأن هناك من سوف يحصل على حق ليس حقه ودرجة لم يتعب فيها".

وأكدت والدة محمد لـ"اليوم السابع" أن محمد متفوق طوال السنوات الماضية وخلال عام الثانوية العامة اجتهد ووربنا كلل تعبه بالنجاح والتفوق ونحن كأسرة وفرنا له كل الامكانيات للمذاكرة والنجاح ولم نتأخر علية فى أى شيء"

محمد محمود الشلقامى (1)
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محمد محمود الشلقامى

محمد محمود الشلقامى (2)
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محمد السابع مكرر

محمد محمود الشلقامى (3)
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أسرة محمد والدة ووالدته وشقيقته

محمد محمود الشلقامى (4)
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أسرة محمد وفرحة النجاح

محمد محمود الشلقامى (5)
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أسرة محمد ومعه شقيقة مصطفى

محمد محمود الشلقامى (6)
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فرحة النجاح

محمد محمود الشلقامى (7)
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الزميل جمال حراجى مع محمد وأسرته

محمد محمود الشلقامى (8)
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اليوم السابع تشارك الأسرة فرحتها

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