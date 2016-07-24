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محافظ بنى سويف يهنىء 3 من أوائل الجمهورية بالثانوية العامة تليفونيا

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محافظ بنى سويف يهنىء 3 من أوائل الجمهورية بالثانوية العامة تليفونيا محافظ بنى سويف يهنىء 3 من أوائل الجمهورية بالثانوية العامة تليفونيا
أجرى شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف اليوم اتصالات تليفونية بأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية للعام الدراسى الحالى من أبناء المحافظة.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن 3 طلاب من المحافظة حصلوا على المركز الأول " مكرر" على مستوى الجمهورية وطالب المحافظ الاوائل ببذل المزيد من الجهد خلال مسيرتهم القادمة ليكونوا مشاركين في بناء ونهضة وطنهم وموجها الشكر لأولياء أمورهم الذين تعهدوهم بالرعاية والاهتمام حتى بلغوا هذه المكانة.

وتضم قائمة أوائل المحافظة كل من " إسلام مجدى عبد البارى أحمد مدرسة باروط الثانوية بنين، وياسمين عادل محمد جنيدى من مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات، وأسماء حمدى محمد عبد النبى من مدرسة اهناسيا الثانوية بنات حصلوا على المركز الأول "مكرر " علمى علوم، حيث شاركوا باقى أوائل الشعبة فى نفس المركز بحصولهم على 409.5 درجة.

الأول مكرر على الثانوية: ذاكرت 18 ساعة يوميا وأتمنى الالتحاق بالطب العسكرى

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