الأول علمى علوم بالغربية: حفظى للقرآن سبب تفوقى وسألتحق بكلية الطب

أكد أحمد عبد الوهاب حمدان ابن قرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، والحاصل على المركز الأول على الثانوية العامة علمى علوم، أن حفظه للقرآن الكريم هو سبب تفوقه الدراسى، مشيرًا إلى أن حلمه أن يكون أستاذًا فى كلية الطب.

وقال أحمد إنه كان من أوائل الشهادة الإعدادية بالغربية بمجموع 100% وطوال سنوات دراسته كان متفوقا ومنظما فى وقته وشئونه، ومجتهدا لتحقيق أمنية والده ووالدته اللذان قدما الغالى والنفيس من أجل هذا اليوم.

وقالت والدته وهى إدارى بالتربية والتعليم إنها منذ السابعة صباحا وهى تتابع القنوات الفضائية لسماع أسماء الأوائل وكان عشمها فى الله كبيرا أن تسمع اسم ولدها، وقالت مع نطق أذان الظهر سمعت اسم ابنى من الوزير مباشرة، ما دعاه للصراخ بصوت عالى وترديد الله أكبر، حتى أغشى عليها والتف حولها الأهل والجيران والأقارب، معربين عن فرحتهم وسعادتهم بالخبر.

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