عبد الرحيم على يدين الهجمات المتكررة التى يتعرض لها الشعب العراقى

استنكر عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، الهجوم الذى تعرضت له العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الأحد والذى أوقع نحو 12 ضحية، وأصيب جرائه أكثر من 30 شخصا.

وقال على فى بيان له اليوم: "إن تكرار مسلسل الهجمات الإرهابية التى يتعرض لها شعب العراق يحتاج إلى وقفة دولية كبيرة لمساعدة هذا البلد المنكوب والمبتلى بتلك التنظيمات الممولة من الخارج، فبعد الجريمة الكبيرة التى وقعت وفى بداية يوليو والتى راح ضحيتها نحو 300 عراقى فى هجوم انتحارى بسيارة مفخخة استهدف منطقة تجارية فى الكرادة وسط بغداد وتكرار تلك الهجمات أضحى لزاما علينا جميعا أن نقف مع العراق".

وطالب على، الجامعة العربية والأمم المتحدة بإصدار قرارات واضحة لدعم جهود العراق لمكافحة آفة تنظيم داعش والوقوف بحزم ضد أى دولة أو جهة أو أفراد يدعمون عناصر هذا التنظيم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك دولا تتدخل فى الشأن العراقى منها على وجه الخصوص تركيا وإيران، وأن تدخلهما السافر أودى إلى خراب العراق وإلى تفكك بنيته الاجتماعية، وأصبح واجب اللحظة على الجامعة العربية وهى بصدد عقد القمة العربية فى دولة موريتانيا الشقيقة أن تتخذ موقفا واضحا من تلك الدولتين، باحترام سيادة الدول العربية المجاورة لهما وعدم التدخل فى شئون الدول العربية.

وتقدم النائب عبد الرحيم على بخالص العزاء للشعب العراقى الشقيق ولأسر الضحايا، كما أجرى على اتصالات مكثفة ببعض القيادات العراقية لحثهم على درء الفتنة ومواصلة الجهود لمواجهة التنظيمات الإرهابية .

- أخبار العراق..مقتل 12 عنصرا من داعش فى ضربات عراقية بالأنبار