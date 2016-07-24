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عريقات يطالب المجتمع الدولى بدعم التوجه الفلسطينى لمجلس الامن ضد الاستيطان

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عريقات يطالب المجتمع الدولى بدعم التوجه الفلسطينى لمجلس الامن ضد الاستيطان عريقات يطالب المجتمع الدولى بدعم التوجه الفلسطينى لمجلس الامن ضد الاستيطان
طالب امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الاحد، دعم الجهود الفلسطينية للتوجه الى مجلس الامن الدولى واستصدار قرار يدين الاستيطان الاسرائيلى فى الاراضى الفلسطينية.

وقال عريقات فى بيان نطالب المجتمع الدولى بعدم الاكتفاء بالبيانات اللفظية، ولجم مخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية بشكل عملى، ودعم جهود وتوجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولى بمشروع قرار لإدانة الاستيطان الاستعمارى.

وأضاف عريقات ان السلطة الفلسطينية طلبت من والدول العربية الدعوة العاجلة لاجتماع الرباعية العربية من أجل تقديم مشروع قرار فى مجلس الأمن لوقف الاستيطان، ولن نتوقف عن مجابهة مشاريع الاحتلال بكل الأدوات الممكنة وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وشدد عريقات على ضرورة التأكيد على عدم شرعية الاستيطان والعمل على إزالته من أرض دولة فلسطين المحتلة، بالتزامن مع دعم المبادرات الدولية الساعية لإنهاء الاحتلال.

ودان عريقات ايداع ما يسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال فى القدس خطة لبناء 770 وحدة استيطانية جديدة من أصل 1200 وحدة بين مستوطنة غيلو وبلدة بيت جالا للمصادقة عليها قريباً.

وقال عريقات ان قرار حكومة الاحتلال مواصلة البناء الاستيطانى غير القانونى هو رسالة للمجتمع الدولى وتذكيره بعجزه عن ردع ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الممنهجة، كما انه "تأكيد اسرائيلى على تفوق عنجهية الاحتلال والاستعمار على الإرادة الدولية والمنظومة السياسية والقانونية.

ودعا الى إظهار الارادة فى مواجهة هذه الخروقات عملياً.

وكانت القيادة الفلسطينية رفضت البيان الاخير للجنة الرباعية الذى دعا اسرائيل الى وقف توسيع المستوطنات كما دعا الفلسطينيين الى وقف التحريض على العنف، ورفض الفلسطينيون هذا القرار ودعوا مجلس الامن الى عدم المصادقة عليه.

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مصر 365

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