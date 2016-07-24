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مقتدى الصدر: سنقاتل جنود بريطانيا المشاركة فى تحرير الموصل كمحتلين

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مقتدى الصدر: سنقاتل جنود بريطانيا المشاركة فى تحرير الموصل كمحتلين مقتدى الصدر: سنقاتل جنود بريطانيا المشاركة فى تحرير الموصل كمحتلين
هدد زعيم التيار الصدرى بالعراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بالتعامل مع الجنود البريطانيين المقرر مشاركتهم فى عمليات تحرير الموصل (شمال العراق) كمحتلين.

وقال الصدر فى إجابته على سؤال لأحد أنصاره، بشأن موقفه من إعلان البريطانية عزمها إرسال قوات للمشاركة فى عمليات تحرير الموصل، "لن يكونوا محررين بل سنعاملهم كمحتلين".

وأعلنت بريطانيا، الأربعاء الماضى، على لسان وزير دفاعها، مايكل فالون، أن لندن ستضاعف قواتها فى العراق إلى 500 جندى.

وهدد الصدر بـ"استهداف القوات الأمريكية" المزمع قدومها إلى العراق لمحاربة تنظيم "داعش"، تعقيباً على إعلان وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر، قبل أسبوعين، نية بلاده إرسال جنود إلى العراق لمهام فنية ولوجستية، تتعلق بمعركة استعادة مدينة "الموصل".


>مقتدى الصدر يصدر أمرًا لسرايا السلام بإنقاذ أهالى الشرقاط من حصار داعش
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