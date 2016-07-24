صفاء حجازي: نعد مجموعة ملاحظات حول قانون الإعداد الجديد

كتبت: إنجي لطفي

عقد اليوم مؤتمراً صحفياً بحضور صفاء حجازي رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون حيت أكدت على أن الهدف من انعقاد المؤتمر هو إطلاع الرأى العام على ما يجري فى ماسبيرو بهدف تحقيق الشفافية المطلقة، وتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالعمل بقطاعات الاتحاد والقضاء على الشائعات والأخبار المغلوطة ، وأضافت حجازي أن هناك مسئولية مشتركة تحتم علينا العمل سوياً وأن نتبادل الأراء لتجويد العمل و إعادة ريادة اتحاد الاذاعة والتليفزيون.

وصرحت حجازي أن الاجتماع الثاني لمجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون ناقش مشروع الهيئة الوطنية للإعلام، وكانت جلسة قوية، مشيرة أن المجلس هو صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريعات الخاصة بعمل الاتحاد طبقا للقانون رقم 13، وجار إعداد ملاحظات حول قانون الاعلام الجديد لعرضها على مجلس الدولة وأن المجلس ناقش أيضا موضوع نقل تراث ماسبيرو على وسائط حديثة للحفاظ على هذا التراث الانسانى الثمين الذى لا يعوض وتلقينا أكثر من عرض لعملية تصحيح هذا التراث حتى يخرج بشكل و صورة جيدة من شركات انجليزية وفرنسية وهندية .

كما أعلنت صفاء حجازي عن مناقشة مجلس الأعضاء المنتدبين للاتحاد بند فى لائحة شئون العاملين، والذي يجيز تعيين مساعدين للادارة العليا بهدف خلق صف ثانى وثالث من القيادات وإعطاء فرصة للشباب في تولى المناصب القيادية

كما صرحت حجازي أن لجنة تقييم الآداء الإعلامى التى تضم أساتذة وخبراء تعمل وفقا للمعايير الاعلامية الدولية المتعارف عليها وهدفها تقييم البرامج ومدى صلاحيتها للعرض على الشاشة و الفصل في استمرارها من عدمه.

و دار فى المؤتمر الصحفي مناقشات حول العديد من الموضوعات التى تحتاج إلى توضيح.

بالنسبة لالغاء سفر بعثة اولمبياد ريو دي جانيرو كانت بسبب قيام الاتحاد بآداء التزامات مالية كبيرة تصل إلى 3 مليون دولار بالإضافة إلى تكلفة بعثة السفر، ونظرا إلى أن تكلفة الفرد بالبعثة تصل إلى 100 الف جنيه، وأن قيمة الرسالة تصل إلى 600 دولار فكان قرار إلغاء سفر البعثة بسبب الأزمة المالية التى يعانى منها الاتحاد.

أما بالنسبة لموضوع كافيتريا ماسبيرو أكدت صفاء حجازى على أن الكافيتريا لم تغلق إنما تقدم وجبات خفيفة باردة لحين توافر عناصر السلامة مؤكدة على أن سلامة الأرواح يأتى في المقام الأول ثم سلامة المنشأة وأن تغيير نشاط الكافيتريا جاء بسبب الحرائق المتكررة وأن لجنة السلامة والأمن أوصت بتحويل النشاط إلى تقديم وجبات باردة فقط ، وتم عرض الموضوع على مجلس الأعضاء المنتدبين ووافق عليه، كما أكدت على أن جميع العاملين فى الكافيتريا مستمرين فى عملهم ويتقاضوا أجورهم ولن يضار أحد.

وأكدت صفاء حجازي أنها طلبت من رئيس قطاع الأمانة العامة إعداد خطة لتطوير الرعاية الطبية لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بماسبيرو والتعاقد مع عدد من المستشفيات تقدم خدمات متميزة حيث تم سداد مبلغ خمسة مليون جنيه من الديون المستحقة للمستشفيات لدى الاتحاد وان اجمالى مبلغ الديون 37 مليون جنيه وسيتم تسديدها جميعا خلال اربعة اشهر ونفت تحصيل أية رسوم جديدة على العاملين.

وقال د. عرفة عبد الرحيم رئيس قطاع الأمانة أن القطاع يشهد تطوير العديد من الأفكار حيث تم وضع المحتوى الالكترونى لتراث ماسبيرو على موقع جوجل والذى سوف يحقق ايرادات مالية جيدة كما أن هناك تطوير لمعهد الاذاعة والتليفزيون ، كما أعلن عن قرب إطلاق الموقع الالكترونى الموحد لاتحاد الاذاعة والتليفزيون.

وفي سؤال حول استمرار عرض برنامج ” أنا مصر” أوضحت صفاء حجازي ان هناك نقاش حول بعض الامور المالية الخاصة بالبرنامج وعند الانتهاء منها سيتم الإعلان عن استمرار البرنامج من عدمه

أما عن شاشة رمضان قالت صفاء حجازي أننا حققنا توازن فى الوجبة الدرامية المقدمة للمشاهد و التى لاقت استحساناً انطلاقاً من حرص الاتحاد على الحفاظ على عادات وتقاليد الأسرة المصرية وعدم تقديم مشاهد تضر بالذوق العام حيث أثنت على الاذاعة المصرية التى تفوقت على نفسها فى شهر رمضان بتقديم دراما اذاعية متميزة .

وعن مسلسل ليالي الحلمية الجزء السادس قالت أننا حصلنا على حق عرض المسلسل ( الجزء السادس ) مجانا كحق من حقوق الاتحاد حيث كان قد تنازل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة من خلال عقد اتفاق لقطاع الانتاج باتحاد الاذاعة والتليفزيون عن حقوق الملكية الفكرية للمسلسل آن ذاك .

وفي سابقة هى الأولى فى عملية تسويق مسلسلات رمضان أعلنت رئيس القطاع الاقتصادي أن تكلفة المسلسلات التى تم عرضها بلغت حوالي 14 مليون جنيه وقد حقق الاتحاد ايرادات بلغت حوالي 34 مليون جنيه واجمالى ما حققه الاتحاد من التسويق والاعلانات فى رمضان هو 25 مليون جنيه.

وبالنسبة للتغييرات التى جرت مؤخراً في قطاع التليفزيون قالت صفاء حجازي إنها طلبت من القيادات الجديدة تحديد جدول زمنى لإحداث تغيير ملحوظ فى القناة الفضائية المصرية لنقل صورة جيدة عن مصر فى الخارج وتسليط الضوء على الأماكن السياحية بمصر بهدف الترويج لها ، واضافت ان بث حزم برامجية مختارة من مضامين القنوات المختلفة وتوجيهها للخارج هو توجه مطلوب كي يتم تقديم الأفضل عن صورة مصر.

وبالنسبة لقناة ماسبيرو زمان أعلنت صفاء حجازي عن انطلاق البث الرسمي للقناة في أول اغسطس القادم و قد اثنى الحضور على المحتوى الذى تبثه القناة ، وفي هذا السياق وجهت صفاء حجازي الشكر لـ د. هدى عبد الناصر التى أهدت الاتحاد خطب ومذكرات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مصححا وبجودة عالية على نفقتها الخاصة.

وبالنسبة لأعمال صيانة استديوهات الاتحاد أعلنت صفاء حجازي عن سداد كافة الديون المتأخرة لصالح الهيئة القومية لمجلس الدفاع الوطني لصيانة استديوهات قطاع الأخبار وجارى اعداد دراسة لتطوير كافة الاستديوهات وعمل الصيانة لها حتى فى الأقاليم.

وفيما يتعلق بصيانة المصاعد أكد المهندس أمجد بليغ رئيس قطاع الهندسة أنه تم الاستعانة بخبير ألمانى لمعاينة المصاعد الثلاث التى كانت غير مطابقة للمواصفات وتم معالجة هذه العيوب وفى انتظار قرار الاستشارى الفنى لاعادة تشغيل هذه المصاعد.

حضر المؤتمر الصحفي رؤساء قطاعات التليفزيون والإذاعة والمتخصصة والانتاج والاقتصادي والهندسة الاذاعية والقنوات الاقليمية والأمانة العامة.