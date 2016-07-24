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بالصور.. مدير أمن القليوبية يكرم ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تقديرا لمجهوداتهم

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بالصور.. مدير أمن القليوبية يكرم ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تقديرا لمجهوداتهم بالصور.. مدير أمن القليوبية يكرم ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تقديرا لمجهوداتهم
قام اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية بتكريم ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تقديرا لبذلهم مجهودات كبيرة فى أداء عملهم الشرطي لإعادة الأمن والأمان لكل مواطن وقيامهم بضبط متهمين شديدى الخطورة الإجرامية خلال الفترة الماضية.

وتم تكريم النقباء محمود ندا، وحسين فتحي، وعمرو جميل معاونى مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وذلك تقديرا لمجهوداتهم فى القبض على العديد من العناصر الإجرامية الخطيرة اخرها شن حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، وقيامهم بالقبض على المتهم "أحمد محمود أحمد" وشهرته "غزال" مسجل خطر الهارب من تنفيذ 6 أحكام بالسجن المؤبد و6 أحكام بالسجن 5 سنوات و10 سنوات عن كل قضية ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا أخرى متنوعة "سرقات بالإكراه وقتل وشروع فى قتل وسلاح ومخدرات"

وقام مدير الأمن بحضور اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، والعميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية، بمنح شهادات التقدير لمعاوني المباحث المتميزين خلال التكريم.

وقال اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، إن تكريم الضباط يأتى حرصا على تقدير دورهم فى الحفاظ على المنظومة الأمنية وإعادة الاستقرار للمواطنين وضبط الخارجين عن القانون فى إطار الحملات الأمنية المستمرة وطالب مدير الأمن كل الضباط بمواصلة العمل وتحقيق أعلى درجات الأمن والانضباط

مدير أمن القليوبية يكرم ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تقديرا لمجهوداتهم (1)
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معاونو مباحث قسم ثان والعميد حسام فوزى أثناء التكريم

مدير أمن القليوبية يكرم ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تقديرا لمجهوداتهم (2)
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النقيبان محمود ندا وحسين فتحى أثناء استلام شهادات التقدير

مدير أمن القليوبية يكرم ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تقديرا لمجهوداتهم (3)
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جانب من تكريم الضباط المتميزين

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