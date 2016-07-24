رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لـ في الجول: المنشطات تُبعد إيهاب عبد الرحمن عن ريو دي جانيرو

كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية عن إصدار قرار بمنع سفر بطل ألعاب القوى إيهاب عبد الرحمن مع بعثة مصر المتجهة إلى البرازيل من أجل أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وقال حطب لـFilGoal.com:"الاتحاد الدولي لألعاب القوى أوقف اللاعب لأن لجنة مكافحة المنشطات أوصت بذلك".

وعلم FilGoal.com أن التحليل b الذي تقدم اللاعب من أجل الخضوع له يعتبر إجراء شكليا لن يمنحه فرصة المشاركة في الأوليمبياد.

وذلك بعدما أثبت فحص المنشطات الأول تناول اللاعب عقاقير غير مصرح بها.

وخضع عبد الرحمن لاختبار منشطات يوم 17 إبريل الماضي، وعندما ظهرت النتيجة يوم 20 مايو تم اكتشاف عُلو نسبة هرمون ما في جسمه.

وتم عمل أكثر من فحص للتعرف على سبب علو الهرمون، هل هو طبيعي من الجسم أم ناتج عن مؤثر خارجي (عقار).

وبعد التأكد من أن العقارات الخارجية هي سبب علو نسبة الهرمون تم إيقاف اللاعب بتهمة تعاطي المنشطات.

وكان عبد الرحمن أمل مصر الأول في أوليمبياد ريو دي جانيرو بعد حصوله على الميدالية الفضية في بطولة العالم العام الماضي، فكانت هذه الميدالية (في رمي الرمح) هي الأولى في تاريخ مصر بألعاب القوى.