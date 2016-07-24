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هذا هو موعد زواج التركيين بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين

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الأحد 24-07-2016 18:35

كشفت الصحافة التركية عن مصدر مقرب موثوق من الممثلين التركيين بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك في "حريم السلطان"، وفهرية أفجين، أن بوراك استغل إجازته الأخيرة مع فهرية في روما وطلب يدها رسمياً وسط العاصمة الإيطالية، ووافقت فهرية على الفور.
يذكر أنّه مرّت ثلاث سنوات على علاقة الثنائي العاطفية التي انطلقت شرارتها في كواليس تصوير مسلسلهما "طائر النمنمة" المعروف عربيا بـ "طائر الحب".
وكان بوراك أوزجيفيت إلى عائلة فهرية أفجين المقيمة في منطقة (سولينغين) ونال موافقتها وبركتها على زواجه منها.
و كانت الصحافة التركية قبل أسابيع قد نشرت خبر زفافهما سراً في الخارج لكن الثنائي كذبا الخبر علناً في وسائل الإعلام التركية.

بوراك أوزجيفيت وفخرية أفجين استبعدا تماماً فكرة إقامة حفل زفافهما في عام 2016، وقررا أن يتم في عام 2017 القادم لأنهما لا يريدان التعجل في الزواج.

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سيدتي