نجم ديزني Corbin Bleu يدخل القفص الذهبي

تزوج النجم الأمريكي Corbin Bleu من حبيبته الممثلة Sasha Clements، في حفل زفاف أقيم مساء السبت في مدينة Santa Barbara بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

Bleu البالغ من العمر 27 عاماً، والذي اشتهر من خلال سلسلة أفلام High School Musical، أكد أنه أسعد رجل في الدنيا بعد إتمام هذه الخطوة مع المرأة التي أحبها.

وفي حديث لصحيفة People، قال Corbin: الجزء الأفضل والأجمل هو الشعور الذي بدأ يسري من قدمي حتى رأسي، لحظة دخول ساشا من بوابة القاعة وصولاً الى الصالة".

حفل الزفاف حضره حوالى 160 شخصاً من الأهل والاصدقاء، في حين غاب النجوم الذين تربطهم علاقة صداقة بالعروسين، عن ليلة العمر.

يشار الى ان Corbin Bleu و Sasha Clements أعلنا خطوبتهما منذ سنتين، بعد قصة حب رومنسية.