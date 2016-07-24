صور..محافظ أسيوط يستقبل الطالب أبادير الأول مكرر علمي علوم على الثانوية العامة‎

استقبل المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، اليوم الأحد، الطالب أبادير غالي متى غالي، ابن محافظة أسيوط الحاصل على المركز الأول مكرر علمي علوم في الثانوية العامة لعام 2015/2016م، وهنأ المحافظ الطالب على تميزه وتفوقه العلمي، مشيراً إلى أن أسيوط تقدم دائما النابهين والنابغين فى كل المجالات.

وكرم المحافظ الطالب واهداه درع المحافظة ومبلغ 5 ألاف جنيه تكريماً له وتقديراً لتفوقه.

وكان المحافظ قد استقبل ظهر اليوم الطالب أبادير غالي متى الحاصل على مجموع درجات قدره 409.5 درجة كما استقبل والده ووالدته وأقاربه فى مكتبهلتهنئتهم على حصول نجلهم على المركز الأول.

وقال المحافظ إنه دائما ما تقدم المحافظة أوائل في الثانوية العامة وهذا يعتبر فخر لكل مواطن على أرض أسيوط مؤكدا أن أبنائنا من الطلاب هم الجيل الجديد الذى تقدمه أسيوط لمصر للمساهمة فى تحقيق نهضتها الحديثة خلال السنوات القادمة.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لأهل الطالب الذين وفروا المناخ الملائم له لتحقيق النجاح والتفوق مشيداً بجهود قيادات التربية والتعليم بأسيوط وحرصهم على إنجاح العملية التعليمية وتوفير المناخ التعليمى الجيد لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة وأشار إلى أن أسيوط سوف تستمر في تقديم النابهين ورعايتهم فى كل المجالات.