«البلينا التعليمية»تكرم الأول مكرر عملي علوم مينا وجيه..الطالب: أهدي تفوقي لروح أمي

انتابت العاملين في إدارة البلينا التعليمية حالة من السعادة الغامرة فور سماعهم خبر حصول الطالب مينا وجيه بهجت توفيق من مدرسة الشهيد حجازي نورالدين الثانوية بالبلينا .. على المركز الأول مكرر علي مستوي الجمهورية علمي علوم وحصل علي 409.5 درجة من 410.

وقال مينا وجيه بهجت على هامش التكريم إنه لم يكن يتوقع حصوله على المركز الأول رغم تأكده من تفوقه وأنه كان واثقا من إجابته بأنها نموذجية .

وأضاف الطالب .. أنه يهدي هذا التفوق الباهر إلى روح والدته رحمها الله وهى طبية وتوفيت أثناء الامتحانات، وإلى والده الذي كان خير معين له وهو مثله الأعلى.