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متحدث الحكومة العراقية لـ"اليوم السابع": الرئيس معصوم لن يشارك بقمة نواكشوط

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متحدث الحكومة العراقية لـ"اليوم السابع": الرئيس معصوم لن يشارك بقمة نواكشوط متحدث الحكومة العراقية لـ"اليوم السابع": الرئيس معصوم لن يشارك بقمة نواكشوط
قال المتحدث الرسمى باسم العراقية الدكتور سعد الحديثى، إن رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم لن يشارك فى اجتماعات القمة العربية السابعة والعشرين المنعقدة فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، دون ذكر الأسباب.

وأكد "الحديثى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى سيترأس الوفد العراقى الذى سيحضر القمة.

وكان الزعماء والقادة العرب قد عقدوا (37) مؤتمر قمة بينها (23) قمة عادية و(14) قمة استثنائية تطلبتها ظروف مستجدة على الساحة العربية، بدأت فى مايو عام 1946 بانعقاد قمة (أنشاص) الطارئة فى لمناصرة القضية الفلسطينية ومساعدة الشعوب العربية لنيل استقلالها من المستعمر.

القمة العربية تبدأ أعمالها غدا بنواكشوط وسط تباين حول مشاركة السيسى

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