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مسئول سورى: مسلحون فجروا خط مياه الشرب المغذى لمدينة دمشق

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مسئول سورى: مسلحون فجروا خط مياه الشرب المغذى لمدينة دمشق مسئول سورى: مسلحون فجروا خط مياه الشرب المغذى لمدينة دمشق
أعلن المهندس حسام حريدين مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمشق وريفها، أن مسلحين فجروا خط بردى لمياه الشرب المغذى لمدينة دمشق عبر نبع الفيجة ما أدى لقطعه.

ونقلت قناة "روسيا اليوم"عن حريدين قوله، اليوم الأحد :"الطاقة الإنتاجية للخط تبلغ 5.1 متر مكعب بالثانية"، لافتا إلى أن المؤسسة تعمل لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان دخول ورشات الإصلاح والصيانة التابعة للمؤسسة لإصلاح الأعطال والأضرار التى أحدثتها التنظيمات الإرهابية.
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