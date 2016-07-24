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في الجول يكشف - تحركات الزمالك الجديدة لضم محمد فتحي.. وموقف الإسماعيلي

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في الجول يكشف - تحركات الزمالك الجديدة لضم محمد فتحي.. وموقف الإسماعيلي في الجول يكشف - تحركات الزمالك الجديدة لضم محمد فتحي.. وموقف الإسماعيلي

لايزال الزمالك يسعى لضم محمد فتحي لاعب وسط الإسماعيلي، وينوي اللجوء إلى طريقة جديدة من أجل إقناع الدراويش بالاستغناء عن نجمهم هذا الصيف.

ولم يفقد الزمالك الأمل في ضم فتحي حتى بعد بيان الإسماعيلي الذي أكد فيه اعتذاره عن عدم الاستغناء عن اللاعب هذا الصيف. ( اقرأ البيان )

وينوي النادي الأبيض استغلال رغبة الإسماعيلي في ضم لاعبين من الفريق الأبيض، للضغط مجددا من أجل شراء فتحي.

وسيستغل الزمالك أيضا رغبة فتحي في الانتقال إلى الفريق الأبيض، بعد اتفاقه السابق مع اللاعب ووكيله على طلب الرحيل رسميا. ( اقرأ التفاصيل )

موقف الإسماعيلي

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي بالفعل على رغبة ناديه في ضم لاعبين من الزمالك هذا الصيف.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "اتفقت مع الزمالك على ضم عدد من اللاعبين بعد مباراة نصف نهائي الكأس بيننا".

وأوضح "وعدني المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك بعرض 5 لاعبين على الإسماعيلي بعد مباراة الكأس، من أجل ضم من نحتاجهم".

لكن أبو السعود استدرك "هذا الوعد ليس له علاقة بانتقال محمد فتحي إلى الزمالك".

ولعب فتحي مع الإسماعيلي 27 مباراة في الدوري ونجح في تسجيل هدفين.

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