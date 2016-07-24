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استدعاء السفير الفرنسى لدى ليبيا بشأن الوجود العسكرى

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استدعاء السفير الفرنسى لدى ليبيا بشأن الوجود العسكرى استدعاء السفير الفرنسى لدى ليبيا بشأن الوجود العسكرى
استدعت الليبية السفير الفرنسى وسط مخاوف بشأن الوجود العسكرى الفرنسى فى البلاد، قتل 3 ضباط فرنسيين الأسبوع الماضى فى شرق ليبيا، واعترفت الحكومة الفرنسية أن القوات الخاصة تعمل هناك فى إطار الجهود الغربية لدعم حكومة الوحدة الوطنية.

ومن المتوقع أن يتوجه السفير أنطوان سيفان، الذى يتخذ من تونس مقرا له لأسباب أمنية، إلى ليبيا خلال الأيام القادمة استجابة للاستدعاء، وفقا لمسؤول دبلوماسى فرنسى.

وقال المسؤول اليوم الأحد إن فرنسا تركز على دعم حكومة الوحدة الوطنية، وتشجيع القوات الليبية على العمل معا لمحاربة المتطرفين. ولم يكن المسؤول مخولا بالكشف عن اسمه علنا.

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