قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 10 فلسطينيين فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 10 فلسطينيين فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية -الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد فى ذات الوقت الذى اقتحمت فيه مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى فى القدس.

وأوضحت قناة "سكاى نيوز عربية" اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 4 فلسطينيين من رام الله والبيرة، و3 آخرين فى بيت لحم، وطالت الاعتقالات شابين من مخيم شعفاط شمالى مدينة القدس، وآخر من الخليل.

>وفى سياق آخر، اقتحم مستوطنون يهود المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة معززة من شرطة الاحتلال الخاصة.

>وأشارت القناة إلى أن المصلين وطلبة مجلس العلم تصدوا إلى اقتحامات المستوطنين، وجولاتهم الاستفزازية فى الأقصى بهتافات التكبير الاحتجاجية.

>وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلى حملات مداهمة واعتقال بشكل شبه يومى فى الضفة الغربية والقدس، بحثا عمن تقول إنهم مطلوبون لديها.