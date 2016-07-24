قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 10 فلسطينيين فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 10 فلسطينيين فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية -الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد فى ذات الوقت الذى اقتحمت فيه مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى فى القدس.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضحت قناة "سكاى نيوز عربية" اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 4 فلسطينيين من رام الله والبيرة، و3 آخرين فى بيت لحم، وطالت الاعتقالات شابين من مخيم شعفاط شمالى مدينة القدس، وآخر من الخليل.
وأوضحت قناة "سكاى نيوز عربية" اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 4 فلسطينيين من رام الله والبيرة، و3 آخرين فى بيت لحم، وطالت الاعتقالات شابين من مخيم شعفاط شمالى مدينة القدس، وآخر من الخليل.
>وفى سياق آخر، اقتحم مستوطنون يهود المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة معززة من شرطة الاحتلال الخاصة.
>وأشارت القناة إلى أن المصلين وطلبة مجلس العلم تصدوا إلى اقتحامات المستوطنين، وجولاتهم الاستفزازية فى الأقصى بهتافات التكبير الاحتجاجية.
>وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلى حملات مداهمة واعتقال بشكل شبه يومى فى الضفة الغربية والقدس، بحثا عمن تقول إنهم مطلوبون لديها.