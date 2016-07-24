الشيخ سلمان الحمود: قانون الإعلام الإلكترونى نقلة نوعية على المستوى العربى

بدأت السلطات الكويتية اليوم الاحد تطبيق نصوص قانون تنظيم الإعلام الإلكترونى فى أعقاب نشر اللائحة التنفيذية للقانون فى الجريدة الرسمية إيذانا بتطبيقه رسميا.

وأكد الشيخ سلمان الحمود الصباح وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب بالكويت، أن دولة الكويت من أوائل الدول التى شرعت قانونا شاملا للإعلام الإلكترونى، موضحا أن القانون يعمل على تطوير ممارسات العمل الإعلامى المهنى والإعلام الجديد بهدف المحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة، ومجابهة الفكر المتطرف العابر للحدود عبر الفضاء الإلكترونى، فضلا عن السعى لتحصين الشباب وإشاعة قيم التسامح والمحبة والسلام ووسطية المنهج الإسلامي الحنيف.

وذكر وزير الإعلام الكويتى أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن سبل تعزيز الدعم للوسائل الإعلامية الإلكترونية للارتقاء برسالتها وتطوير محتواها الإعلامي بما يحقق المصلحة الوطنية العليا عبر ترسيخ حرية الرأي والتعبير معربا عن تقديره لدور مؤسسات للمجتمع المدني ذات الصلة بالقانون واتحاد الإعلام الالكتروني الكويتي والناشطين في وسائل التواصل الإجتماعي وأصحاب المواقع الإلكترونية الإعلامية في اصدار القانون عبر تقديمها العديد من الآراء والمقترحات المفيدة التي طورت من هذا التشريع والذي يمثل نقلة نوعية في هذا المجال على المستوى العربي.

رئيس مجلس الأمة الكويتى يهنئ رئيس مجلس النواب بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

>