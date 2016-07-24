نجمات يخترن الأبيض.. فمن الأكثر أناقة؟

اللون الأبيض يعتبر من أجمل الألوان ومن أكثرها هدوءاً وصفاءً. وحين يتمّ اختياره على الملابس، فإنه يعطي من ترتديه نعومة وأنوثة. هذا هو الحال مع نجماتنا العربيات اللواتي تألقن بأجمل الإطلالات باللون الأبيض، وقد اخترنه لمناسباتهن الرسمية واليومية أيضاً.

استوحي إطلالات راقية من جميلة هوليوود جيسيكا ألبا

ارتدت كلّ واحدة من نجماتنا اللون الأبيض على طريقتها الخاصة، التي تناسبها وتناسب أسلوبها في الموضة، إذ رأينا مثلاً نجوى كرم في فستان سهرة أبيض مع رداء طويل، بدت فيه على المسرح كالملكات الأغريقيّات. أمّا اليسا فقد فضّلت الأبيض على فستان أبيض مع كشاكش، اختارته من تصميم "ايلي صعب Elie Saab". وكنّا قد رأينا نسرين طافش في الأبيض على تنسيق كاجوال أنيق، هو عبارة عن سروال قماشيّ، مع توب أنيقة وصندل باللون الأسود. وكذلك اختارت ميريام فارس الأبيض على إطلالة كاجوال ناعمة، عبارة عن سروال جينز مميّز مع قميص أبيض فضفاض. أمّا هيفا وهبي فقد اختارت الأبيض على إطلالة عصرية وجريئة، حين نسّقت بين الجينز الأبيض الممزق والتوب القصيرة وسترة البليزر. وبالنسبة إلى أحلام وبلقيس، فقد ارتدتا هذا اللون بطريقة فاخرة على فساتين سهرة مميّزة.

كثيرات غير أولئك من النجمات العربيات تألقن بأجمل التصميمات باللون الأبيض، لكن من برأيك كان قد ناسبها هذا اللون أكثر؟ شاهدي الصور، وأخبرينا.