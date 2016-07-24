تزويد 23 مستشفى للحميات بـ1215 سرير جديد بعدة محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تجهيز مستشفيات الحميات بآسرة حديثة للمرضى، والتي بلغت 1215 سرير مريض بعدد 23 مستشفى كمرحلةٍ أول، بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور أحمد محيي، رئيس قطاع الطب العلاجي – بحسب البيان الصادر اليوم الأحد – أنه تم تزويد مستشفيات الحميات، وأقسام العناية المركزة بالتجهيزات الطبية اللازمة من خلال الخطة العامة للوزارة بقيمة قاربت 7 ملايين جنيه خلال العام المالي الماضي.

وشملت قائمة المستشفيات المجهزة، “مستشفى حميات إمبابة بعدد 5 أسرة عناية، وعدد 5 مونيتور عناية، وذلك لتصبح عدد الآسرة 13 سرير بدلًا من 8 آسرة بقيمة 1.2 مليون جنيه، وتم إنشاء قسم عناية مركزة بسعة 24 سرير بنظام العزل الكامل لكل مريض، كما تم الانتهاء منه بتكلفة قدرها 3 مليون جنيه تقريبًا، وجاري البدء في مراحل التشغيل المبدئي” .

وأضاف رئيس قطاع الطب العلاجي، أنه تم إنشاء قسم العناية المركزة بمستشفى حميات بني سويف بعدد (4أسرة)، وتم تزويدهم بعدد (4مونيتور- 2جهاز تنفس صناعي ) بقيمة 600 ألف جنيه، كما تم إنهاء شبكة الغازات من خلال المديرية، ويتم التنسيق من خلال المديرية لتوفير أطباء عناية مركزة لتدريب الأطباء الموجودين بالمستشفى .

وأشار الدكتور أشرف الأتربي، مدير عام الإدارة العامة لمستشفيات الحميات الى أنه تم تزويد قسم العناية المركزة بمستشفى حميات الإسكندرية بعدد (2جهاز تنفس صناعي) بقيمة 300 ألف جنيه وكذلك قسم العمليات بترابيزة عمليات وكشاف عمليات بقيمة 300 ألف جنيه ، كما تم تزويد مديرية الصحة بالبحيرة بعدد (2 أجهزة تنفس صناعي ) لقسم العناية المركزة بمستشفي حميات دمنهور بقيمة 300 ألف جنيه .

وأضاف أنه تم إمداد مستشفي حميات أسوان بعدد( 6 مونيتور – 6 أسرة عناية مركزة – 1 جهاز تنفس صناعي – 2 جهاز صدمات قلب – سرنجة محاليل – مضخة محاليل) بقيمة مليون جنيه وتم الإفتتاح والتشغيل التجريبي للوحدة وجاري إستكمال التدريب للأطباء والتمريض على أعمال العناية المركزة بالحميات .

> بالإضافة إلى ذلك تم تزويد مستشفى حميات العباسية بتجهيزات قسم الايبولا الجديد بعدد 2 جهاز تنفس صناعي و عدد 6 سرير عناية مركزه و6مونيتور) بقيمة مليون جنيه وكذا تم إمداد قسم العناية المركزة الحالي بعدد 3 تنفس صناعي و زيادة السعه ألسريريه إلى 11 سرير بدلا من 8 أسره بتجهيزاتهم كاملة بقيمة 600ألف جنيه.

كما تم تزويد مستشفى حميات الإسماعيلية بوحدة غسيل كلوي حديثة بعدد 16ماكينة بتكلفة 1.5 مليون جنيه ، كما تم تزويد مستشفى حميات الإسماعيلية بعدد4اسرة عناية مركزة يتجهيزاتهم بماقيمته 500 ألف جنية تفريبا ، تمهيد لإستكمال التطوير اللازم وتشغيل القسم من خلال المديرية ، وتم أيضاَ تزويد عدد 6أقسام الطوارئ بمستشفيات الحميات بعدد 24 تروللي مريض بقيمة 400 ألف جنيه .

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة ا لصحة والسكان ، إلى أنه تم تدريب عدد 525 طبيب وعدد 525 تمريض وفنيين خلال العام الحالي بتكلفة قدرها 380 الف جنيه على ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى شملت عدد 150طبيب ، وعدد 150 تمريض وفنيين بعدد 6 محافظات هي بورسعيد ، الإسماعيلية ، السويس ، الإسكندرية ، البحيرة ، اسيوط ، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2015 .

أما المرحلة الثانية فقد تم تدريب عدد 250 طبيب وعدد 250 نتمريض وفنيين بعدد 10محافظات هي ، القليوبية ، الغربية ، المنوفية ، الشرقية ،القاهرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، المنيا ، قنا ، أسوان ، خلال شهري مارس وحتى نهاية إبريل 2016، وذلك على رأس العمل بمستشفيات الحميات للتدريب على الوسائل الحديثة فى التشخيص والتعامل مع أمراض الحميات ، بواسطة إستشاريين من الحميات كما يتم الإستعانة بأساتذة الجامعات.

وفي المرحلة الثالثة تم تدريب عدد 125 طبيب وعدد 125 تمريض وفنيين بعدد 5محافظات ، هي مطروح ، سوهاج ، الفيوم ، بنى سويف ، دمياط ، وذلك خلال شهري مايو ويونيو 2016 ، كما تم تدريب عدد 30 طبيب على أعمال العناية المركزة بالمركز القومي للتدريب من خلال وحدة أ.د شريف مختار بالقصر العينى وبالتعاون مع إدارة الأمراض الصدرية بالوزارة .

وأستطرد متحدث الصحة أنه تم توفير أطباء فى تخصص الحميات فى بعض المحافظات النائية والتى تعانى من نقص القوي البشرية من خلال حركة الترقيات السنوية وتوزيع الاطباء على المناطق النائية وكذلك توفير أطباء الحميات بواسطة القوافل العلاجية بالوزارة وذلك بمحافظة الوادي الجديد بصفة مستمرة .

و أضاف أنه تم المرور على مستشفيات الحميات الرئيسية وعددها 47 مستشفي بجميع المحافظات لتقييم الأداء والوقوف على الخدمة المقدمة للمواطنين وتلافي السلبيات الموجودة بجانب المرور على بعض أقسام الحميات فئة (ب) التابعة للمستشفيات العامة والمركزية ودراسة تصويب الوضع من الفئة (ب) إلى الفئة (أ) (مستشفي منفصلة قائمة بذاتها بناء على المعايير التي تم وضعها بالطب العلاجي.

وفى مجال رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي وضم وحدات جديدة لعلاج فيروس سي ( السوفالدي ) بمستشفيات الحميات تم تطوير وتجهيز العيادات الخارجية بمستشفي حميات دمياط حيث تم إفتتاحها خلال أول العام الحالي .

كما تم تطوير وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى حميات كفر الدوار بالبحيرة ، وجاري الإعداد لتجهيزها من خلال الوزارة ، تطوير مبنى العناية المركزة والعيادات الخارجية بمستشفى حميات دمنهور بالبحيرة وجاري الإعداد لتجهيزها من خلال الوزارة .

كما تم البدء فى تطوير وحدة العناية المركزة ووحدة الفيروسات الكبدية والمناظير بمستشفى حميات قنا وجاري الإنتهاء منها خلال العام الحالي ، تم تطوير ورفع كفاءة بعض الأقسام الداخلية بمستشفى حميات العباسية ( قسم 20 -21 ).

كما تم إفتتاح وحدة علاج فيروس سي بمستشفى حميات الأقصر خلال شهر مايو2016 ، يوجد حاليا عدد 14 وحدة علاج فيروس سي بمستشفيات الحميات وجاري دراسة ضم عدد من وحدات علاج فيروس سي بعدد 19 مستشفى حميات بعد الدراسة من خلال اللجنة القومية للفيروسات الكبدية ، وسيتم النظر فى تجهيزهم فور موافقة اللجنة طبقا للبروتوكول .