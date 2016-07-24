«الشرقية للدخان»: معدل الانتاج ثابت وأسعار السجائر لم تتغير

أكدت الشركة الشرقية للدخان، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنها تعمل بكامل طاقتها المعتادة وأن معدل انتاجها اليومي وما تضخه بالأسواق على مستوى الجمهورية ثابت ولم يتغير.

وقالت الشركة، في بيان نقلته وزارة قطاع الأعمال اليوم الأحد، إن أسعار البيع للمستهلك للسجائر المحلية أو المستوردة لم تشهد أي تغيير.

ووجه الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، بضرورة التزام الشركة الشرقية للدخان بتلبية احتياجات السوق، في إطار متابعته لمعدلات الإنتاج اليومية للشركة مقارنة بالأسابيع الماضية، ومدى توافر منتجاتها بالأسواق.

أ ش أ