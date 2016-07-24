الرابعه مكرر أدبى بسوهاج : أمنيتى كانت الالتحاق بكلية التربية‎

قالت شيماء أحمد محمد، الرابعة مكرر أدبي، على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة، بمدرسة طهطا الثانوية بنات، وهى من قرية السوالم بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

وأضافت شيماء أن سر تفوقها ونجاحها هو حفظها للقرآن الكريم بالروايات العشر، وأنها كانت تذاكر فى بداية العام 5 ساعات وتزايدات إلي 8 ساعات، وأنها كانت تتمنى أن تلتحق بكلية التربيه بسوهاج، ولكن بعد التفوق ربما تلتحق بإحدى كليات القمه كليات مثل الإعلام.

وأشارت إلى أنها كانت منتظمة، فى التحصيل داخل المدرسة، بالإضافة إلي أنها حصلت على الدروس الخصوصية فى مواد الجغرافيا والتاريخ والعربى والإنجليزى وعلم النفس، وأنها تهدى نجاحها إلي والدها ووالدتها وإلي أساتذتها بالمدرسة، الذين وقفوا بجوارها وقدموا لها كل العون.

وأكدت شيماء أن ترتيبها بين أشقائها هو رقم 2 وشقيقتها الكبرى أسماء، متفوقة وحصلت فى الثانوية العامة على 94% والتحقت بكلية رياض الأطفال، وشقيقها الأصغر مصطفى حاليًا طالب بالصف الثانى الثانوى.

ومن جانبه أوضح والدها، الذي يعمل مدير مدرسة أن ابنته كانت مجتهدة دائما منذ الصغر، وكنا نوفر لها جميع سبل الراحة والهدوء فى المنزل، فيما قالت والدتها أن ابنتها متفوقة وطموحة، وكنا نتوقع حصولها على أعلى الدرجات خاصة، أنها حصلت على المركز الأول على مستوى الأداره العام الماضى.

مؤكدة على أن الفرحة والسعادة غمرتهم جميعا لتفوق ابنتهم.