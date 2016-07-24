نمط الحياة غير الصحى سبب رئيسى لارتفاع معدلات السكر بين الشباب

مرض السكر من الأمراض التى أصبحت أكثر شيوعا بين الشباب والأطفال، والتى ترجع إلى اتباع نمط حياة غير صحى، يؤدى إلى السمنة ويؤثر على مستويات الأنسولين فى الدم.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" فإن هناك زيادة مستمرة فى حالات الإصابة بمرض السكر فى جميع أنحاء العالم بين الشباب، وهذا يعد مثيرا للقلق، فقد كان الاعتقاد الشائع فى السنوات الماضية أن مرض السكر فى الغالب يصيب كبار السن ولكن فى الوقت الحالى تغير هذا الاعتقاد، ولهذا قرر الباحثون الكشف عن السبب الذى أدى إلى ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكر فى الشباب، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن نمط الحياة غير الصحى من الأسباب التى أدت إلى ارتفاع الإصابة بمرض السكر فى وقت مبكر بين الشباب والأطفال.

وحسب التقرير فإن السبب وراء ارتفاع معدلات إصابة الشباب بمرض السكر هى اتباع عوامل غير صحية فى نمط الحياة مثل قلة النشاط البدنى والسمنة والإجهاد ونمط النظام الغذائى، فهى تلعب دورا رئيسيا فى تطور مرض السكر بين الشباب، وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يمارسون نشاطا بدنيا معتدلا ويحافظون على تناول نظام غذائى صحى غنى بالألياف أقل عرضة للمعاناة بمرض السكر من الأشخاص الذين يكونوا أقل نشاطا ولا يتبعون نظاما غذائيا صحيا.

كما وجد أيضا أن اتباع الشباب عادات غير صحية مثل التدخين وشرب الكحول فى سن مبكر يعد سببا رئيسيا فى الإصابة بمرض السكر وحدوث خلل فى التوازن الهرمونى بالجسم، كما أن السمنة تعد واحدة من أكبر الأسباب المؤدية لمرض السكر، وذلك لاعتمادهم على تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والكربوهيدرات والسكر فى نظامهم الغذائى، مما يؤثر سلبيا على مستويات الأنسولين والسكر فى الدم وينتج عنه الإصابة بمرض السكر.

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