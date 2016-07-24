بالصور.. كوميكس الثانوية العامة يجتاح مواقع التواصل تزامنا مع إعلان النتيجة

كعادة المصريين، لم يدع طلاب الثانوية العامة فرصة إعلان النتائج تمر دون أن يضعوا عليها لمسات من الكوميديا والنكتة والسخرية، وحولوا مواقع التواصل الاجتماعى إلى مساحة واسعة لإطلاق أفكارهم وتصميماتهم، عن طريق عدد من صور الكوميكس الساخرة، التى امتلأت به الصفحات منذ اعتماد وزير التربية والتعليم للنتيجة، وإعلان أسماء طلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وكانت الفكاهة هى السمة الغالبة على معظم "الكوميكس"، حيث اقتبست لقطات من بعض الأفلام الشهيرة معبرين بها عن خوف الطلاب من النتائج السيئة، والعقاب من الأهالى.

وأكثر ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعى، سيطرة محافظة المنوفية على نتيجة الأوائل على مستوى الجمهورية بأكثر من 12 طالبا فى القائمة، مما أثار استغراب مستخدمى السوشيال ميديا، مطلقين شعار "العشرة الأوائل فى الثانوية 20 منهم من المنوفية".

ومن ناحية أخرى، تصدر هاشتاج "الثانوية العامة" قائمة الأكثر تداولا فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، واجتمع رواد الهاشتاج على استخدام السخرية من أنتظار الطلاب لنتيجتهم، وردود الأفعال المتوقعة بعد ذلك عليها.