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ريهام سلطان الأولى مكرر علمى: سألتحق بكلية الطب ووالدى سر تفوقى

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ريهام سلطان الأولى مكرر علمى: سألتحق بكلية الطب ووالدى سر تفوقى ريهام سلطان الأولى مكرر علمى: سألتحق بكلية الطب ووالدى سر تفوقى
قالت ريهام سلطان محمد الأولى مكرر علمى من جهينة الغربية دائرة مركز جهينة غرب محافظة سوهاج إنها تتمنى الالتحاق بكلية الطب مثل شقيقها محمود الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب، وأنها كانت الثانية بالمرحلة الابتدائية والأولى بالشهادة الإعدادية وأنها تهدى نجاحها لوالدها والدتها وإلى إدارة المدرسة.

وأوضحت كنت أحصل على الدروس الخصوصية فى كل المواد بجانب الانتظام بالمدرسة لأنها بها كفاءات تقدم شرحا وافيا.

وأضافت: "سر تفوقى يكمن فى أسرتى.. والدى الذى يعمل مديرا لقصر الثقافة بجهينة.. ووالدتى ربة منزل ولكنها حاصلة على بكالوريوس تجارة.. وهما كانا دائمين التحفيز لى ولإخوتى فنحن أسرة تحب العلم شقيقى الأكبر حاصل على بكالوريوس تجارة، وشقيقتى طالبة بكلية الحقوق.

وتابعت:"إننى لا أستطيع أن أصف مدى سعادتى بعد مكالمة الوزير وأننى أطالب كافة الطلاب بالجد والاجتهاد لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.


>الرابعة مكرر أدبى بسوهاج: سر تفوقى حفظى للقرآن الكريم بالروايات العشر

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