أسماء عبد الناصر: «لم أتوقع حصولي على المركز الأول.. ومجدي يعقوب قدوتي»

قالت الطالبة أسماء عبدالناصر أحمد الصادق، ابنة مركز أرمنت التابع لمحافظة الأقصر:” لم أكن أتوقع حصولي على المركز الأول مكرر علمي علوم على مستوي الجمهورية، بينما كان والدي وأساتذتي يتوقعون حصولي على مركز متقدم ويعلقون علي آمالًا كبيرة”.

وأشارت أسماء – حسبما أفاد مراسلنا اليوم الأحد – إلى أنها تلقت خبر حصولها على المركز الأول مكرر علمي علوم في شهادة الثانوية العامة على مستوي الجمهورية بالدموع، فيما تعالت صرخات أفراد أسرتها فرحًا بهذه النتيجة.

وتابعت :” أهلي أجبروني على متابعة المؤتمر الصحفي للوزير لثقتهم في حصولي على إحدى المراكز الأولى، رغم قلقي وتوتري”.

ولفتت “عبدالناصر”، إلى أنها ستلتحق بكلية طب القصر العيني لتكون طبيبة باطنة وقلب، وأضافت أن مثلها الأعلى في مهنة الطب هو الدكتور مجدي يعقوب .

وقالت أسماء عن متوسط عدد ساعات مذاكرتها يوميًا، إنها كانت تذاكر قرابة الـ6 ساعات إلا أنها لا تعتمد في استذكار دروسها على عدد الساعات بقدر اعتمادها على الكيف .