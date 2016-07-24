أحمد فتحي: متفائل بالفوز على الوداد

قال أحمد فتحي لاعب الأهلي إنه متفائل بالفوز على الوداد البيضاوي المغربي بدوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى صعوبة اللقاء نظرا لأنه خارج الأرض، لكنه يعول النجاح على خبرته وزملائه في التعامل مع مثل تلك المواقف.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء.

وصرح فتحي للصحفيين "أنا واثق جدا من إمكانية تحقيق الفوز على الوداد المغربي بالجولة الرابعة".

وأضاف "أنا متفائل أيضا لأن الأهلي بإمكانه تحقيق الفوز وذلك سيحافظ على حظوظنا في التأهل للمربع الذهبي للبطولة".

وتابع "اللقاء صعب لأنه سيقام وسط حضور جماهيري كبير متوقع أن يساند الوداد بقوة، لكن لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات ما يكفي للتعامل مع مثل هذه المواجهات".

واستطرد "لا يوجد مجال للأخطاء في تلك المواجهة، نحتاج للتركيز والتعامل معها بقوة وحرص شديدين لكي نحقق الفوز ويتجدد أمل الفريق في المنافسة على تأشيرة التأهل لنصف النهائي".

وأتم "يمتلك الوداد مجموعة متميزة للغاية من اللاعبين خاصة في الخط الأمامي، وظهر ذلك جليا في مباراة الذهاب ببرج العرب، لكن أيضا كشفت تلك المواجهة عن بعض أوجه القصور الدفاعي لدي الفريق المغربي، ويجب أن نستغلها من أجل اقتناص أي فرصة تتاح للفريق لترجمتها لهدف يساهم في حسم اللقاء لصالحنا".

ويتذيل الأهلي مجموعته برصيد نقطة وحيدة بفارق 6 نقاط عن الوداد المتصدر و5 نقاط عن زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الثاني ونقطتين عن أسيك ميموزا الإيفواري في المركز الثالث.