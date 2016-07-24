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خبر في الجول - الشيخ يرحب بالإعارة لكن ينتظر موافقة الأهلي

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خبر في الجول - الشيخ يرحب بالإعارة لكن ينتظر موافقة الأهلي خبر في الجول - الشيخ يرحب بالإعارة لكن ينتظر موافقة الأهلي

يرحب أحمد الشيخ بالانتقال من الأهلي على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما علم برغبة كل من الإسماعيلي ووادي دجلة ومصر للمقاصة وسموحة في الحصول على خدماته.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب يرحب بالإعارة، خاصة لأندية الإسماعيلي وسموحة وكذلك دجلة.

وينتظر لاعب المقاصة السابق تحديد موقفه من قبل الأهلي، هل سيستمر مع الفريق الموسم المقبل أم سيتم الموافقة على إعارته.

وكانت الأندية الأربعة المذكورة قد تواصلت مع اللاعب لاستطلاع رأيه في الانضمام لها.

وسيقوم الشيخ بدراسة كافة العروض فور موافقة الأهلي على إعارته.

وشارك صاحب الـ23 عاما في 5 مباريات فقط بالموسم المنصرم مع الأهلي في الدوري، فكان أسيرا لدكة البدلاء معظم الوقت لاعتماد الفريق على الثلاثي رمضان صبحي ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد.

وكان الشيخ أحد نجوم الدوري موسم 2014-2015 مع المقاصة، فسجل 8 أهداف وصنع 5 في 20 مباراة، وفور انتهاء الموسم نشبت أزمة بين الأهلي والزمالك لضم اللاعب الذي فضل ارتداء القميص الأحمر.

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