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إسلام جمال يتدرب لأول مرة بعد العودة للزمالك

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إسلام جمال يتدرب لأول مرة بعد العودة للزمالك إسلام جمال يتدرب لأول مرة بعد العودة للزمالك

خاض إسلام جمال مدافع الزمالك العائد من فترة إعارة مع الإسماعيلي مرانه الأول مع الفريق الأبيض صباح اليوم الأحد.

وخضع جمال لتدريبات تأهيلية تحت قيادة ماركو رودريجو مدرب الأحمال من أجل تجهيزه بالشكل اللائق.

ويستعد الزمالك لمواجهة صن دوانز في جنوب إفريقيا يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

إسلام جمال قضى الموسم معارا في صفوف الإسماعيلي وقدم أداء طيبا مع الدراويش.

وطلب محمد حلمي المدير الفني للزمالك إعادة إسلام جمال وعدم إعارته مجددا استعدادا لإشراكه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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