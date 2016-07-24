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المقاصة يكشف عن مطالبه في المفاوضات بشأن ميدو جابر

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المقاصة يكشف عن مطالبه في المفاوضات بشأن ميدو جابر المقاصة يكشف عن مطالبه في المفاوضات بشأن ميدو جابر

كشف نادي المقاصة عن تلقيه ثلاثة عروض لبيع لاعبه ميدو جابر قبل بداية الموسم الجديد.

وأشار عمرو مصطفى مدير عام شركة "المقاصة سبورت" إلى أن النادي تلقى عرضين من الأهلي والزمالك وآخر من فريق برتغالي.

وأضاف عبر إذاعة 9090: "عدت من البرتغال أمس السبت لمناقشة العرض، وندرس القيمة المالية للعرض، وكذلك نسبة إعادة البيع".

وتابع "نحاول الاستفادة من نسبة إعادة البيع مثلما فعل نادي المقاولون في صفقة بيع محمد صلاح".

وأوضح "أما في حالة الاستقرار لبيع اللاعب للأهلي أو الزمالك، نحاول الاستفادة عن طريق إجراء صفقات تبادلية مع أحد الناديين".

وأكد أن إيهاب جلال كان متمسكًا باستمرار ميدو جابر، إلا أنه بعد التشاور مع مسئولي إدارة المقاصة، سمح برحيل اللاعب بعد إيجاد بديل له.

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