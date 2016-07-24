بالصور - تأهيل بدني لثلاثي الأهلي المصاب في الجيم

خضع الثلاثي المصاب في الأهلي مروان محسن ومؤمن زكريا وجون أنطوي لتدريبات تأهيلية الأحد في صالة الجيم تحت إشراف مايكل ليندمان مدرب أحمال الفريق.

ويعاني مروان المنضم حديثا للفريق من إجهاد في الحوض، بينما يعاني أنطوي من إجهاد في العضلة الخلفية، ويعاني مؤمن من آلام في العضلة الضامة.

ويسعى الأهلي لتجهيز لاعبيه الثلاثة من أجل مواجهة الوداد المغربي يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز بالمباراة لكي يحافظ على آماله في بلوغ الدور نصف النهائي، فيحتل الفريق المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة.