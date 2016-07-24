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صندوق النقد الدولى يمنح المغرب خط ائتمان جديد بقيمة 3.47 مليار دولار

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صندوق النقد الدولى يمنح المغرب خط ائتمان جديد بقيمة 3.47 مليار دولار صندوق النقد الدولى يمنح المغرب خط ائتمان جديد بقيمة 3.47 مليار دولار
وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على منح المغرب خط ائتمان جديد بقيمة 3.47 مليار دولار، لمدة عامين، لتنفيذ إصلاحات هيكلية تحفز النمو الاقتصادى بشكل أسرع.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن ممثيلية صندوق النقد الدولى بالرباط قولها، اليوم الأحد، "إن الخط الجديد يمتد على سنتين"، موضحا أن مبلغا بقيمة 1.73 مليار دولار منه سيكون متاحة ابتداء من السنة الأولى.

واعتبر البيان أن هذا الاتفاق سيسمح للمغرب باتقاء الصدمات الخارجية، بينما تواصل السلطات تنفيذ جدول أعمال الإصلاح لتعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادى أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح السكان.

وأشاد صندوق النقد الدولى بنجاح السلطات المغربية خلال السنوات الأخيرة فى تقليص مواطن الضعف فى المالية العامة، والحسابات الخارجية، وتنفيذ إصلاحات مهمة، يدعمها اتفاقان متتاليان مدتهما 24 شهرا للاستفادة من خط الوقاية والسيولة.
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مصر 365

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