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أخبار العراق..مقتل 12 عنصرا من داعش فى ضربات عراقية بالأنبار

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أخبار العراق..مقتل 12 عنصرا من داعش فى ضربات عراقية بالأنبار أخبار العراق..مقتل 12 عنصرا من داعش فى ضربات عراقية بالأنبار
لقى 12 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى مصرعهم، بينهم 4 من قادة التنظيم فى ضربات جوية عراقية استهدفت مواقعهم فى محافظة الأنبارغربى العراق.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحى الزبيدى، حسبما ذكر راديو (سوا) الأمريكى الأحد، أن الضربات استهدفت مجمع قيادات مايسمى بولاية الفرات وموقع تجارى يعد من أهم مراكز تمويل تنظيم"داعش" فى منقطة القائم بالأنبار، ما أدى إلى مقتل 12 إرهابيا من بينهم قادة عصابات التنظيم أبرزهم المدعو "أبو حارث الراوي" فى منطقة القائم.

وأشار الراديو إلى أن الطائرات العراقية ألقت المنشورات على مناطق "الشرقات والموصل"، استعدادا لعمليات جديدة ضد "داعش"، حثت فيها المواطنين على التعاون مع القوات الأمنية أثناء تقدمها لاستعادة هذه المناطق من سيطرة التنظيم.
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