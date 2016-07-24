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3 أشياء تجنب وضعها فى عينيك نهائيا أهمها العدسات مجهولة المصدر

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3 أشياء تجنب وضعها فى عينيك نهائيا أهمها العدسات مجهولة المصدر 3 أشياء تجنب وضعها فى عينيك نهائيا أهمها العدسات مجهولة المصدر
العين من أكثر الأعضاء أهمية فى جزء الإنسان، لأن من خلالها يتواصل الإنسان مع جميع الأشياء المحيطة حولة، ولكن هناك بعض الأشياء التى تشكل خطرا على سلامة العينين.

وفى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "netdoctor" بعض الأشياء التى لا يجب وضعها فى العينين، لأنها تشكل خطرا على صحة العينين، وتتضمن الآتى:

1. استخدام قطرات العين التى تجعل العينين أكثر بياضا وإشراقا: لأن هذه القطرات من الممكن أن تجعل العين حمراء اللون ومحتقنة بالدم وخاصة بعد التعرض للتدخين وحمامات السباحة، وذلك نتيجة تمدد واتساع الأوعية الدموية الصغيرة فى الجزء الأبيض من العين، كما وجد أن السبب وراء احتقان العين بالدم ناتجة عن القطرة، لأنها تعمل على انقباض الأوعية الدموية وهذا السبب الذى يجعل العيون أكثر بياضا.
>2. استخدام مكياج العيون القديم ومنتهى الصلاحية: مثل الماسكارا القديمة فيجب رميها بعد ثلاثة شهور من استخدامها، وأيضا قلم الكحل فيجب تنظيفه بعد كل استخدام، لأنها المكياج يكون أرض خصبة للبكتيريا.
>3. ارتداء العدسات اللاصقة الملونة التى يتم شراؤها من الأسواق ومكان غير آمن: لأنها تؤدى إلى إصابات فى العين كالالتهابات وغيرها، لذا يجب شراء العدسات اللاصقة من أماكن آمنة أو من الطبيب المختص.


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