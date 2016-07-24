صور.. محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادات الفنية بالمحافظة

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أوائل التعليم الفني بالمحافظة، حسبما أفاد مراسلنا.

وحضر التكريم المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، والدكتورة فاتن صالح، وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .

وأعرب محافظ بورسعيد، عن سعادته لتواجده بين أبناءه الطلبة المتفوقين، مؤكدًا أن التعليم الفني هو مستقبل مصر، مضيفًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة للارتقاء بالتعليم.

وأشار الغضبان، إلى أن المرحلة القادمة تتطلب عمالة ماهرة ومدربة على أعلى المستويات، لمواكبة التطورات والمشروعات العملاقة في شرق وغرب وجنوب بورسعيد .

واكد اللواء عادل الغضبان، للطلاب أن تفوقهم جاء نتيجة اعتمادهم على أنفسهم في المذاكرة، والبعد عن الدروس الخصوصية، كما أكد أن جميع المصانع جاهزة لاستقبال الطلاب لتدريبهم والعمل بها.