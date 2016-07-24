وزير قطاع الأعمال: إنتاج الشركة الشرقية للدخان ثابت وأسعار البيع لم تتغير

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن الإنتاج اليومى لشركة الشرقية للدخان وما تضخه ثابت، مشددا على أن الأسعار لم تشهد أى تغيير.

وأشار الشرقاوى فى بيان له اليوم، إلى أن الشركة تواصل العمل على نفس الوتيرة، مضيفا أنه فى إطار قيام وزارة قطاع الأعمال العام بمتابعة مدى توافر منتجات الشركة الشرقية للدخان التابعة لها بالأسواق، أكدت الشركة أنها تعمل بكامل طاقتها المعتادة، وأن معدل إنتاجها اليومى وما تضخه بالأسواق وعلى مستوى الجمهورية ثابت ولم يتغير، كما أن أسعار البيع للمستهلك للسجائر المحلية أو المستوردة لم تشهد أى تغيير.

وأوضح البيان أن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، يتابع معدلات الإنتاج اليومية للشركة الشرقية للدخان مقارنة بالأسابيع الماضية، موجهًا بضرورة الالتزام بتلبية احتياجات السوق.

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