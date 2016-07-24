اليوم السابع.. تعرفوا على نتيجة الثانوية العامة 2016 برقم الجلوس

ينشر اليوم السابع، بعد قليل، نتيجة الثانوية العامة 2016 بالاسم ورقم الجلوس، بعد أن اعتمد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، النتيجة بنسبة نجاح 75,7%، حيث تقدم 560 ألفاً 583 طالباً وطالبة لامتحانات هذا العام، ولمعرفة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس خلال اليوم يمكنكم

الدخول على الرابط التالى اضغط هنا..

و أعلن الشربينى أسماء أوائل الثانوية العامة حيث حصل على المركز الأول فى المكفوفين الطالب أبنانوب عادل عبده مهنى من حمامات القبة حاصل على 401 درجة. وفى شعبة علمى رياضة: الأول مكرر كريم محمد احمد المنطاش شرابت بشبين الكوم 409,5 درجة، والأول مكرر حازم محمد غريب 409.5 درجة، وكورلس ظريف 409.4 درجة مدرسة المتوقين بعين شمس، وعبد الرحمن محمود اسماعيل 409.5 وأحمد عبد الجواد 409.5، والطالبة أية السابع مكرر ، والطالب أحمد محمود أحمد محفوظ مدرسة الشهيد منشأة القنتطر السابع مكرر 409.5 درجة، والطالبة ندا شعراوى السابع مكرر 409.5، والطالب على عبد الله على السابع مكرر بمجموع 409,5، والطالب عبد الرحمن يوسف الحسينى بركة السبع السابع مكرر 409,5 وأحمد محمود إبراهيم بهتيم الرسمية السابع مكرر 409.5 درجة، والطالب مصطفى سمير سلامة معصر ملوى الثانوية المشتركة السابع مكرر 409.5 درجة. وفى شعبة الهلمى علوم: منة الله رفقى فضل الحديثة مدرسة فضل بالهرم الأول مكرر 409,5، واسلام مجدى ببنى سويف الاول مكرر 409.5، وياسمين عادل الأول مكرر بمجموع مكرر 409،5، واسماء حمدى محمد على، الأول مكرر 409،5 وبسمة محمد صابر الفيوم الثانوية الأول مكرر بمجموع 409،، وسارة محمد الأول مكرر 409،5، وسارة احمد عفيفى بالنزهة الأول مكرر 409،5 والطالب محمد محس محمد محمود الأول مكرر 409,5، والطالبة دعاء السيد الأول مكرر 409،5، والطالبة محمود محمد عبد الرحمن، بركة السبع الأول مكرر 409،5، والطالبة روضى عادل محمود عز الدين، شبين الكوم الأول مكرر 409،5، واسلام عبد الله محمد عفيفى بمجموع مكرر 409,5، واسماء ناجى محمود الاول مكرر 409,5، والطالبة رقية عبد الشافوق، الاول مكرر 409,5 والطالبة ياسمين عبد الرحمن الاول مكرر 409،5، والطالبة نوران شكرى، من المطرية الأول مكرر 409,5، والطالبة هالة سعد، 409،5، والطالبة اسراء محمد إبراهيم الأول مكرر 409,5 وأمانى حمدى على محمد سعيد، الأو لمكرر 409,5، ورغدة محمد ناجى الاول مكرر 409,5، ومروة ابراهيم الأول مكرر 409,5، ومحمد إبراهيم السيد النجار 409,5، وندا محمد الجمال الأول مكرر 409,5، وأمير صادق عادل صادق 409.5، ومصطفى فتحى ، الأول مكرر 409,5، وعبير السيد محمد بلا الثانوية ، الأول مكرر 409,5، ووائل محمد الاول 409,5، والاء جمال الدين السيدة زينب شرق المحلة، 409,5، وفلة حسن محمد أبو اشادى 409,5، ونيرة ماهر عبد المقصود 409,5، ومحمد احمد هانى عبد الحميد 409,5 ونوران سامى غرب المنصورة 409,5 ونورهان أكرم محمد 409,5، وعمر محمد الحسينى حسن المهدى غرب المنصورة 409,5، واميرة إبراهيم عراقى على عراقى 409,5، وعبد الله محمد عبد الحميد عبد الجواد 409,5، وأية عصام الدين 409,5، وأحمد محمد السعيد شومان 409,5، وهدى عماد حمدى 409,5 ومها إبراهيم 409,5، وشيماء محمد محمد جاد السيد 409,5، وانجى خالد إبراهيم مينا القمح، 409,5، ومصطفى مجدى أحمد على 409,5، وألاء يحيى ذكريا 409,5، وهدى عماد على أبو يزيد 409,5، وهدى صلاح أحمد محمد مغاغة 409,5، وأحمد عادل مصطفى مغاغة المنيا 409,5، ومحمود محمد حلمى براهيم وأنس محمد عبد العليم 409,5، ومحمد أحمد عد الرحمن محمد دشنا، 409,5، وأسماء عبد الناصر الصادق، 409,5، وأمل عفت احمد السيد 409,5، واهداء أحمد 409,5، ونيرفانا جمال متى 409,5، وحسن ايمن محمد عيد 409,5، وأبادير متى غالى 409,5، وأسماء عبد الله محمود أحمد 409,5، وسلمى كامل مرسى بخيت طما سوهاج، 409.5، ومينا وجيه أيمن سوهاج 409,5. وفى أوائل شعبة الأدبية، الأول مكرر، أدهم عبد العاطى حمادة عبد العاطى طبر الحجاز 409,5، وبنست محمد على حسن العبور الثانوية للغات روض تانى مكرر 409، وحسين عبد المنعم الثانى مكرر 409، وايمان حمدى عويس على جمعة العمرانية، رابع مكرر 408.5، واميرة عباس صالح حسين رابع مكرر 408,5، وزينب محمد عمر عمر درب نجم رابع مكرر 408,5، وشيماء احمد محمود طهطا سوهاج 408,5، وولاء محمد عبد العظيم ثامن مكرر 408، وفاطيمة أحمد سليمان شرق مدينة نصر ثامن مكرر بمجموع 408، وبسمة أحمد محمد الزيتون ثامن 408، ورضوى كمال عبد المنعم الاسكندرية 408. قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد الطلاب البنين الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة الدور الأولوصل إلى 262 ألف و621 حضر منهم 222205، حيث ولت نسبة النجاح إلى 74.4%. وأكد الدكتور الهلالى الشربينى، خلال المؤتمر الصحفى، أن عدد الطالبات اللاتى خضن امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 297965 طالبة حضرت منهن

لمعرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس اضغط هنا..

>

- البنات يواصلن التفوق على البنين فى نتيجة الثانوية العامة بفارق 2%.. انخفاض نسبة النجاح عن العام الماضى 4%.. والمدارس الخاصة تسجل 88% مقابل 78.5% للحكومية

>

- نتيجة الثانوية العامة 2016 بالاسم ورقم الجلوس على "اليوم السابع"

>