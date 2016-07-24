ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير بغداد الانتحارى إلى 21 قتيلا و 35 جريحا

أفادت مصادر طبية وأمنية بارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحارى فى العاصمة العراقية بغداد إلى 21 قتيلا و35 جريحا.

وأشار راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي)، اليوم الأحد، إلى أن التفجير ضرب نقطة أمنية عند مدخل الكاظمية التى تقطنها أغلبية من الشيعة العراقية.

ولفت الراديو إلى أنه لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث الدامى.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر أعمال عنف وتفجيرات، علاوة على هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

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