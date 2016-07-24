مقتل أكثر من 60 داعشيًا شرق أفغانستان

ذكر مسؤول أفغاني اليوم الأحد أن 63 داعشياً قتلوا، خلال عملية تطهير أمنية في منطقتي “أشين” و”كوت” بإقليم نانغارهار شرق أفغانستان، طبقاً لما قالته وكالة “باجوك” الأفغانية للأنباء.

وكانت أفغانستان أعلنت اليوم الأحد يوم حداد، وذلك بعد يوم من مقتل 80 شخصاً وإصابة 231 أخرين في انفجار بكابول، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وكان مهاجمان فجرا سترتيهما المفخخة بين حشود من المتظاهرين، وقتلت القوات الأمنية مهاجماً آخر.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم عبر وكالة أعماق التابعة له.

وتعهد الرئيس الأفغاني أشرف غني “بالثأر لمن لقوا حتفهم” كما أمر بتنكيس الأعلام في جميع المباني الحكومية في أفغانستان وفي الخارج.

وشارك ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في مظاهرات أمس السبت، وذلك بحسب منظم فعاليات المظاهرات محمد عريف رحماني.