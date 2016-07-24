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مجلس النواب يوافق على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%

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مجلس النواب يوافق على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% مجلس النواب يوافق على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%

على عبد العال رئيس مجلس النواب

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الأحد، على مشروع القانون الذي تقدمت به بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والذي يقضى بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%.

وقال النائب كمال عامر، رئيس اللجنة، إنه تمت الموافقة على مشروع القانون بنفس الضوابط التى أقرها البرلمان فى جلسته الاسبوع الماضى بشأن المعاشات للمدنيين بواقع 125 جنيه كحد أدنى و323 جنيه كحد أقصى.

وقال “عامر”، إنه تم إعداد تقرير لعرضه على المجلس فى أقرب وقت لإقرار المعاشات العسكرية.

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