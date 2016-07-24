إزالة الحواجز واللافتات المخالفة بحي شرق أسيوط

صرحت منار كامل، رئيس حي شرق أسيوط، بأن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أصدر اليوم الأحد، تعليمات واضحة بالإسراع في رفع الحواجز الحديدية، السلاسل، الجنازير، الحواجز الخرسانية، والأحجار نهائيًا من شوارع المدينة تيسيرًا للحركة المرورية في الشارع الأسيوطي، وتسهيلًا على المارة من المواطنين.

وقالت “منار” – حسبما أفاد مراسلنا – إن “حي شرق يواصل حملاته لرفع الحواجز الحديدية من شوارع الحي ضمن الخطة الموضوعة، لرفع الحواجز والعوائق من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون بين قسم الإشغالات والحملة الميكانيكية بالحي وقسم شرطة المرافق”.

وأوضحت رئيس حي شرق أسيوط، أنه يجري رفع الحواجز الحديدية من شوارع الجمهورية والمحافظة والجلاء.

كما تم رفع اللافتات غير القانونية بشارع الجمهورية، والتي تتسببت في تشويه المنظر الحضاري للمدينة، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.