ننشر أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة بشعبة أدبي

أعلن الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل الثانوية العامة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام وزارة التربية والتعليم ظهر اليوم الأحد.

فى أوائل شعبة الأدبية، حصل على المركز الأول مكرر، أدهم عبد العاطى حمادة عبد العاطى طبر الحجاز 409,5، وبنست محمد على حسن العبور الثانوية للغات روض تانى مكرر 409، وحسين عبد المنعم الثانى مكرر 409، وايمان حمدى عويس على جمعة العمرانية، رابع مكرر 408.5، واميرة عباس صالح حسين رابع مكرر 408,5، وزينب محمد عمر عمر درب نجم رابع مكرر 408,5، وشيماء احمد محمود طهطا سوهاج 408,5، وولاء محمد عبد العظيم ثامن مكرر 408، وفاطيمة أحمد سليمان شرق مدينة نصر ثامن مكرر بمجموع 408، وبسمة أحمد محمد الزيتون ثامن 408، ورضوى كمال عبد المنعم الاسكندرية 408. قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد الطلاب البنين الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة الدور الأولوصل إلى 262 ألف و621 حضر منهم 222205، حيث ولت نسبة النجاح إلى 74.4%. وأكد الدكتور الهلالى الشربينى، خلال المؤتمر الصحفى، أن عدد الطالبات اللاتى خضن امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 297965 طالبة حضرت منهن.