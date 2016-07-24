5 طرق لن تصدقها تساعدك على وقف الشخير

يعانى البعض من مشكلة "الشخير" فى الليل أثناء النوم، وهو ما يجعلهم يقعون فى مواقف محرجة خاصة بعد الزواج.

ويقدم الموقع الأمريكى "لايف هيك" 5 طرق تساعدك على وقف الشخير فى المساء، حيث أشار العديد من خبراء الحساسية إلى أن الشخير فى بعض الأحيان ينتج بسبب مشكلات الجهاز التنفسى، ولكن بعد مراجعة الطبيب يستمر حالة الشخير، وهناك 5 طرق للتغلب على هذه المشكلة بسهولة، وهى..

1. اختيار أجهزة تقويم الأسنان المناسبة..

2. ضبط ضغط الدم..

3. إنقاص الوزن..

4. اتباع تمارين تقوية عضلات الحلق..

5. تطهير الممرات الأنفية بسائل الماء والملح..

موضوعات متعلقة..

>قد يحدث الشخير بسبب استخدام جهاز تقويم الأسنان غير مناسب، ولكن اختيار التقويم المناسب يقلل العوائق مما يؤدى إلى توسيع الشعب الهوائية العليا الخاصة بالفرد وهذا ينتج عنه منع انسداد التنفس أثناء النوم والمسبب للشخير.>ارتفاع أو انخفاض الضغط يؤدى إلى استخدام اللسان فى أوضاع مختلفة مما يمنعها فى دورها فى إعطاء فرص التهوية التى تسمح لك من النوم بحالة جيدة دون إخراج أصوات الشخير. الدهون والبدانة الزائدة تؤثر على الأنسجة المحيطة للجهاز التنفسى مما يؤدى إلى الضغط عليها وقد يحدث انقباض لهم أثناء النوم وهو ما يؤدى إلى صوت الشخير، وفقدان الوزن يحل هذه الأزمة ويخفف الضغط على الجهاز التنفسى مما يؤدى إلى هذه المشكلة.>هناك مجموعة من التمارين التى يطلق عليها اسم تمارين تقوية عضلات الحلق تساعد على منع انهيار الأنسجة المحيطة بالجهاز التنفسى أثناء النوم، وهذه التمارين هى..>- قراءة حروف العلة بصوت عال لمدة 3 دقائق فى اليوم.>- ملامسة الجزء الخلفى من أسنانك الأمامية مع لسانك ثم انزلاقه إلى الخلف، ويتم تكرار ذلك لمدة 3 دقائق.>- غلق أطراف الشفاه معا لمدة نصف دقيقة.>وينصح بها لمرضى الحساسية أو من يعانون من البرد الشديد، حيث يعمل الماء بالملح على تطهير الممرات الأنفية، ويتم ذلك عن طريق خلط ملعقتين من الملح مع كوب من الماء المعقم والبدء فى استنشاق هذا الخليط وإخراج الإفرازات الزائدة من الأنف وهو يساعد على قتل البكتيريا المسببة للبرد حتى تستطيع التنفس بطريقة طبيعية بدون شخير.

الغناء فى الحمام له العديد من الفوائد أبرزها.. يمنع الأرق والشخير