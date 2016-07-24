«طرق دبي» تطبق التحول الإلكتروني لثلاث خدمات للمركبات أغسطس المقبل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تطبيق المرحلة الثانية من مشروع التحول الإلكتروني للخدمات والتي تتضمن: تجديد ملكية مركبة للأفراد، إصدار ملكية بدل فاقد، وتجديد حفظ رقم المركبة، بدءاً من 15 أغسطس المقبل، وذلك للمركبات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، وذلك على موقع الهيئة وتطبيق "السائقون والمركبات"، وأكشاك الخدمة الذاتية "نافذتي"، حيث تأتي هذه المرحلة بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق المشروع العام الماضي أمام الشركات برفع نسبة التحول الإلكتروني إلى 90%.

وأوضح أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أنه سيتم العمل تدريجيا على إيقاف بعض الخدمات في مراكز خدمة المتعاملين، بدءاً من 15 أغسطس المقبل، حيث سيتم تحويلها إلى الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae، والتطبيق الذكي "السائقون والمركبات"، وأكشاك الخدمة الذاتية "نافذتي"، وأن الخدمات التي سيتم البدء في تحويلها بالنسبة هي: تجديد ملكية مركبة للأفراد الذين لا تحتاج مركباتهم إلى فحص، اصدار ملكية بدل فاقد، وخدمة تجديد حفظ رقم مركبة، والتي تتعلق بالمركبات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات.

وأضاف: إن هيئة الطرق والمواصلات تسعى بشكل مستمر إلى تقديم وتطوير أفضل الوسائل التي تتماشى وفقاً لأرقى المعايير العالمية فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين والشركات من خلال القنوات التي يتم من خلالها تقديم الخدمة، وإن الهيئة تعمل من خلال فريق عمل على تنفيذ وتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة بتقليل نسبة المراجعين لمراكز خدمة المتعاملين، عبر تقديم الخدمات أمامهم بطرق سهلة وآمنة تحقق لهم السعادة، مؤكداً أن التطبيقات الذكية والإلكترونية البديلة تُسهم بشكل كبير في تشجيع الشركات والأفراد على استخدامها لدورها الإيجابي في تقليل الوقت والجهد والانتظار لإنجاز معاملاتهم بشكل سريع دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.

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