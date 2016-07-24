أمريكا تدين الهجمات الإرهابية التى وقعت فى كابول أمس

أعلن الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي اليوم الأحد إداة بلاده لحادث التفجير الذى وقع امس السبت فى العاصمه الأفغانية “كابول” ،الذى راح ضحيته حوالى 80شخصا،مؤكد أن تلك الهجمات تزيد من إصرارا الولايات المتحدة على دعم الشعب والحكومة فى أفغانستان.

كيربى قال فى بيان أصدره ،” الولايات المتحدة تدين الهجوم الذي حدث في كابول ،والذي أسفر عن مقتل العشرات”.وأضاف” نحن على استعداد لتقديم أي مساعدة في التحقيقات ،هؤلاء القتلة الذين نفذوا الهجوم لا يمثلون مستقبل افغانستان ،ومثل هذه الهجمات تزيدنا إصراراً على مواصلة دعمنا للشعب الأفغاني والحكومة”

يذكر ان تفجيران انتحاريان إستهدفا مظاهرة لأعضاء من أقلية “الهزارة” الشيعية بالعاصمة الأفغانية ،مما أدى إلى مقتل 80 شخصا على الأقل ،مخوإصابة أكثر من 230 في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.