أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أمريكا تدين الهجمات الإرهابية التى وقعت فى كابول أمس

Google+ Print
أمريكا تدين الهجمات الإرهابية التى وقعت فى كابول أمس أمريكا تدين الهجمات الإرهابية التى وقعت فى كابول أمس

أعلن الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي اليوم الأحد إداة بلاده لحادث التفجير الذى وقع امس السبت فى العاصمه الأفغانية “كابول” ،الذى راح ضحيته حوالى 80شخصا،مؤكد أن تلك الهجمات تزيد من إصرارا الولايات المتحدة على دعم الشعب والحكومة فى أفغانستان.

كيربى قال فى بيان أصدره ،” الولايات المتحدة تدين الهجوم الذي حدث في كابول ،والذي أسفر عن مقتل العشرات”.وأضاف” نحن على استعداد لتقديم أي مساعدة في التحقيقات ،هؤلاء القتلة الذين نفذوا الهجوم لا يمثلون مستقبل افغانستان ،ومثل هذه الهجمات تزيدنا إصراراً على مواصلة دعمنا للشعب الأفغاني والحكومة”

يذكر ان تفجيران انتحاريان إستهدفا مظاهرة لأعضاء من أقلية “الهزارة” الشيعية بالعاصمة الأفغانية ،مما أدى إلى مقتل 80 شخصا على الأقل ،مخوإصابة أكثر من 230 في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا