إصابة طفلة بطلق نارى بطريق الخطأ أثر مشاجرة بين عائلتين بقنا‎

أصيبت طفلة بطلق نارى بالرأس، عن طريق الخطأ، أثر نشوب مشاجرة بين عائلتين، بقرية فاو بحرى بمركز دشنا.

> تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة طفلة بطلق نارى بالرأس، عن طريق الخطأ.

كشفت تحريات رئيس المباحث العميد أيمن فتحي، إنه أثناء نشوب مشاجره بين عائلتين بقرية فاو بحرى بدشنا، تصادف مرور “الطفله أمانى . ع ” 14 سنة، وأصيبت بطلق نارى عن طريق الخطأ، ولسوء حالتها تم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.

> وتمكنت حمله أمنيه باشراف اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث، وبالسيطره على المشاجره، تم ضبط 6 متهمين من العائلتين و بحوزتهم 4 بنادق آليه و إحالتهم للنيابه للتحقيق.